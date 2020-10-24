مؤسسة النفط تعلن تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية لتكرير النفط، بقدرة انتاجية تصل إلى 60 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة في بيان لها السبت، إن الأعمال مستمرة لتشغيل باقي الوحدات الصناعية المتعلقة بإنتاج وقود الطيران والإسفلت، مشيرة إلى أن عمليات التشغيل ستنطلق فور إستقرار مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية الداخلية بشركة الزاوية، وفق البيان.

فيما أعلنت الشركة المشغلة لمصفاة الزاوية أم الأول الخميس بدأ عمليات تشغيل وحدات المرافق بشركة الزاوية لتكرير النفط، مشيرا أن المتخصصين بالمصفاة يراقبون مرافق تشغيل وحدة الغليات التي تنتج البخار اللازم في عمليات تشغيل الوحدات الصناعية الأخرى بالشركة.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الجمعة، رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف، مؤكدة مغادرة “القوات الأجنبية” لمنطقة الموانئ النفطية.

وأضافت المؤسسة في بيان لها عبر صفختها الرسمية على فيسبوك، أنها أعطت التعليمات بمباشرة العمل، موضحة أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج النفطي الليبيى ألى 800 ألف برميل خلال أسبوعين وسيتجاوز المليون برميل في غضون 4 أسابيع.

كما أعلنت مؤسسة النفط المدة الماضية رفعها القاهرة عن موانئ الزويتينة والبريقة والحريقة، لافتة إلى أنها باتت تصنف آمنة، مع سريان تقييم باقي الحقول والمواني النفطية وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني، وذلك بعد فك حصار حفتر عن القطاع.

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