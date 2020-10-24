ناقلة نفط “SW JUALA ” تبدأ في تفريغ “31” مليون لتر من وقود البنزين في خزانات مستودع رأس المنقار

بنغازي 24 أكتوبر 2020 (وال)-بدأت ناقلة الوقود “SW JUALA ” عمليات تفريغ نحو (31) مليون لتر من وقود البنزين في خزانات شركة البريقة لتسويق النفط بمستودع رأس المنقار.

وأوضح المكتب الإعلامي بالشركة أن الناقلة ستنهي عملياتها وتغادر اليوم السبت منصة الرصيف النفطي ببنغازي، يعقبها عمليات توزيع الطلبات لجميع محطات الوقود بكافة المناطق والمدن، من خلال شركات التوزيع ليبيا نفط، الراحلة، الشرارة الذهبية، الطرق السريعة. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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