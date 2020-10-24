استمرار تراجع سعر العملات والذهب مقابل الدينار الليبي.. أخر الاسعار

واصلت سعر الدولار الامريكي والعملات الاجنبية والذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم السبت.

ويأتي تراجع اسعار الدولار مقابل الدينار الليبي بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة على مينائي السدرة وراس لانوف النفطيين.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 24-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.16 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.18 دينار

اليورو = 7.23 دينار

الجنية الإسترليني 7.95 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.25 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 268 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 312.6 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 357.3 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.45 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.40 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.00 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.90 دينار “مصرف الجمهورية”.

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