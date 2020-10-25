عضو بمجلس النواب: يقارن ليبيا بتونس ويؤكد فشل المركزي بإدارة الأزمة المالية

قال عضو مجلس النواب بطرابلس “أبوبكر أحمد سعيد” اليوم الأحد أن ليبيا تعداد سكانها يتجاوز 6.8 مليون، والاحتياطي العام لديها حوالي 70 مليار، مقارنا؛ دولة تونس التي يتخطى تعداد سكانها 11 مليون بينما الاحتياطي 9 مليار دولار.

وبين عضو مجلس النواب عبر تدوينة له بصفحته الرسمية “بالفيسبوك” أنه مقارنة بعدد السكان والاحتياطي فإن تونس لا توجد بها أزمة سيولة وقيمة الدينار التونسي ثابثة، أما ليبيا فهي تعاني أزمة سيولة خانقة وقيمة الدينار الليبي في انهيار.

ووفقا ً لقوله فإن سبب ذلك الاختلاف في إدارة البنك المركزي في كلا البلدين، مشيرا إلى أن تونس تمتلك رقابة ومتابعة وحوكمة وإدارة رشيدة، أما مصرف ليبيا المركزي فعكس ذلك تماما “وفق قوله”.

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