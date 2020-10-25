“عقيلة صالح” يسعى لرفع التأشيرة المغربية على الليبيين

عقد رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” أمس السبت العاصمة المغربية اجتماعا مع النائب الثاني “احميد حومة” وبحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “عبد الهادي الحويج”.

حيث تم خلال الاجتماع النظر حول الأوضاع في ليبيا، بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الدائم في جنيف برعاية أممية، وسبل تطبيقه على أرض الواقع.

وستتركز المباحثات التي يجريها “عقيلة صالح” إلى تطوير وتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمل على افتتاح قنصلية مغربية في مدينة بنغازي والتركيز على ضرورة إزالة العراقيل والعقبات على التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في زيارة المملكة المغربية، ونتائج مخرجات بوزنيقة.

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