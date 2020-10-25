بلدية أبوسليم تعتزم إقامة مؤتمر عن الطاقة المتجددة

أعلنت بلدية أبوسليم اليوم الأحد، عن عزمها إقامة مؤتمر أول لطاقات المتجددة وذلك لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وبحسب بيان صادر عن البلدية، يهدف المؤتمر إلى المساهمة فى وضع صورة لما يمكن أن تقدمه مشاريع الطاقة من خدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى منح آفاق فرص عمل أمام الشباب.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البلدية لتكون مركز لدعم الصناعة وخدمات الطاقة المتجددة في البلاد.

ودعت بلدية ابوسليم كافة الشركات المحلية للمساهمة والمشاركة في تجهيز المؤتمر التحضيري لضمان نجاحه خلال خلال الفترة المقبلة.

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