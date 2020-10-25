هبوط في أسعار النفط بعد رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ السدرة ورأس لانوف

سجلت أسعار خام النفط انخفاضا بحوالي 2%، بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف، واقتراب الإنتاج من المليون برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع.

وفي سياق متصل أكد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أن موسكو لا تستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك، ولكن محللين قالوا إن ذلك غير كاف لتعويض أثر توقعات زيادة الإنتاج الليبي ومخاوف الطلب وفقا لموقع عربي 21.

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يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الجمعة الماضية، رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف بعد توقيع اللجنة العسكرية المشتركة 5 +5 على اتفاق وقف إطلاق النار َوانسحاب المرتزقة من ليبيا في غضون 90 يوميا .

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