التجاري الوطني يطلق خدمة “بطاقة امتياز” للتسوق… تعرف عليها

أعلنت شركة تداول للخدمات المصرفية اليوم الأحد عن إطلاق مصرف التجاري الوطني خدمة “بطاقة امتياز” تسمح لزبائنه بالتسويق بواسطة نقاط البيع في المحال التجارية والأسواق المحلية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن الخدمة الجديدة التي تعمل على شبكة تداول يستطيع من خلالها الزبون التسوق في أكثر من 48 مدينة داخل ليبيا وعبر أكثر من 5,000 نقطة بيع.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للعملاء طلب البطاقة من خلال التوجه لفرع المصرف الخاص بهم أو التقدم بطلب اقتناء عن طريق تطبيق موبي مال، بحسب البيان.

وشركة تداول تعتبر من بين الشركات الرائدة في البلاد من حيث تقديم خدمات وحلول للدفع الإلكتروني من خلال التعاون مع أغلب المصارف التجارية المتواجدة في السوق المحلي.

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