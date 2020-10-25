الثني يبحث احتياجات بلدية خليج السدرة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد أوضاع بلدية خليج السدرة وأبرز احتياجات ها خلال اجتماع جمعه مع مسؤلين من المنطقة.
ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع احتياجات البلدية الضرورية وكيفية توفيرها من قبل المؤقتة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى آليات تسهيل كافة الإجراءات لضمان وصول كافة الخدمات إلى البلدية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لاحتياجات مديرية الأمن بالبلدية وكيفية توفير الدعم لها لضمان سير علمها بالشكل المطلوب، إضافة إلى سير عمل عدد من المشاريع الحكومية داخل نطاق البلدية ونسب إنجازها وأبرز العراقيل التي تواجهها وكيفية حلحلتها.
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