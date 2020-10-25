الثني يبحث احتياجات بلدية خليج السدرة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد أوضاع بلدية خليج السدرة وأبرز احتياجات ها خلال اجتماع جمعه مع مسؤلين من المنطقة.

ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع احتياجات البلدية الضرورية وكيفية توفيرها من قبل المؤقتة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى آليات تسهيل كافة الإجراءات لضمان وصول كافة الخدمات إلى البلدية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لاحتياجات مديرية الأمن بالبلدية وكيفية توفير الدعم لها لضمان سير علمها بالشكل المطلوب، إضافة إلى سير عمل عدد من المشاريع الحكومية داخل نطاق البلدية ونسب إنجازها وأبرز العراقيل التي تواجهها وكيفية حلحلتها.

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