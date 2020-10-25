1323 سيارة كورية تصل ميناء بنغازي

وصلت إلى ميناء بنغازي، عدد من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع مختلفة ومتنوعة.

وبحسب بيانات نشرتها إدارة الميناء عبر منصاتها الرسمية، الأحد، فقد وصلت إلى منطقة الرسو باخرة الحاويات “ايجي فيوتشر” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أعالي البحار” وعلى متنها أكثر من 400 حاوية.

واستقبلت أرصفة الميناء باخرة الحاويات “شارلي” وعلى متنها أكثر من 190 حاوية، فيما وصلت خلال الساعات الماضية سفينة السيارات بيرسوس ليبرتي وعلى متنها أكثر من 1323 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

وكانت الأرصفة التجارية في ميناء بنغازي استقبلت قبل نحو أسبوع سفينة نقل المواشي “برونا ليدي ستك” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الدوسر” قادمة من دولة إسبانيا محملة بـ665 رأسا من الأبقار.

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