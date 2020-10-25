السريتي يتهم بلدية براك الشاطئ بعرقلة إمدادات الغاز للجنوب

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها اليوم الأحد، إن هناك بلديات من بينها براك الشاطئ تعرقل عملية إمداد المنطقة الجنوبية من غاز الطهي.

وأوضح منصور السريتي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الغرفة وبالتعاون مع شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط، لكن هناك بعض البلديات تعترض على انخراط الغرفة في توفير الوقود للجنوب.

وأضاف السريتي بأن بلدية براك الشاطئ اعترضت على استلام غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها مهمة التنسيق وتوفير غاز الطهي، مما أدى إلى توقف شركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن إمداد الجنوب.

وأشار إلى أن البريقة قررت التوقف عن توفير غاز الطهي إلى حين التواصل مع البلديات التي اعترضت على إدارة الغرفة في مبادرة أمل فزان.

ومنذ إطلاق المبادرة تمكنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها بالتعاون مع شركة البريقة من توفير الوقود إلى 16 بلدية بالجنوب، حيث حددت البريقة 10 دينار للاسطوانة الواحدة مما أدى إلى انخفاضها في السوق الموازي لتصل إلى 35 دينار.

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