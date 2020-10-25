ارتفاع الدولار واليورو والذهب مقابل الدينار الليبي.. أخر الاسعار

ارتفع سعر الدولار الامريكي واليورو والذهب بشكل مفاجئ مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاحد .

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 25-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.255 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.27 دينار

اليورو = 7.33 دينار

الجنية الإسترليني 7.96 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.25 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 274 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 319.6 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 365.3 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.60 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.55 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.10 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.00 دينار “مصرف الجمهورية”.

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