اقتصاد

ميناء الزاوية يُصدّر 650 ألف برميل نفط

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط عن شروعها في تصدير النفط الخام بعد توقف دام أكثر من 8 أشهر بسبب إغلاق حقل الشرارة المغذي لميناء الزاوية النفطي.

وقالت الشركة، عبر حساباتها الرسمية، لأنها استقبلت ناقلة النفط Aegean Nobility التي شرعت في شحن 650 ألف برميل على Hن تغادر الميناء الاثنين.

وأوضحت الشركة أن الفرق الفنية والهندسية قامت في وقت سابق بصيانة الرصيف رقم 3 لضمان سير العمل بدون خلل فني مستقبلا.

وعلمت قناة “218”، مطلع الأسبوع الماضي من مصادرها، بأن حقل الشرارة المزود الرئيسي لميناء الزاوية النفطي رفع إنتاجه إلى 110 آلاف برميل يوميا بعد أن رفعت عنه المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة قبل نحو أسبوعين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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