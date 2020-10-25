الشحومي: الحوار السياسي المرتقب يُعد فرصة للخروج من حالة الانهيار الاقتصادي

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن الحوار السياسي الليبي بتونس يعد أول فرصة حقيقية لإعادة التوازن السياسي والخروج من حالات الحرب والانقسام والفساد والانهيار الاقتصادي، إضافة إلى التدخل الخارجي.

وأضاف الشحومي في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، اليوم السبت، بأن علينا أن لا نبحث ونقيم المشاركين على أساس خلفياتهم الايدولوجية والثقافية والاتجاه السياسي الذي ينتمون إليه، فليس في الإمكان أبدع مما كان.

وأشار إلى أن الحكم عليهم يجب أن يكون من خلال مخرجات حقيقية لتوحيد البلاد وإعادة المسار السياسي الذي يقود إلى حالة الاستقرار والاتجاه نحو إنتاج سلطات جديدة منتخبة تمارس إدارة الشأن السياسي.

ويعتقد مؤسس سوق المال الليبي بأنه يجب على الجميع الدعوى للوصول إلى إطار يسمح لكافة الليبين بالعيش في بلادهم بحرية وكرامة وعدالة.

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