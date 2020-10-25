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أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 25-10-2020

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاحد 25 اكتوبر 2020م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.29 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 6.28 دينار
اليورو = 7.33 دينار
الجنية الإسترليني 7.96 دينار
الليرة التركية 0.78 دينار
الدينار التونسي 2.25 دينار
الدينار الأردني 8.65 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ274 دينار
كسر الفضة 3.70 دينار

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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