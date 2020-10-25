أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 25-10-2020

عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
الشحومي: الحوار السياسي المرتقب يُعد فرصة للخروج من حالة الانهيار الاقتصادي
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
وزير دفاع الوفاق اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا مستمرة واتفاق جنيف لايشملها
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
عاجل // عقيلة صالح يبحث مع السفير الأمريكي بالمغرب دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وإخراج المرتزقة
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
شلوف: اتفاق اللجنة العسكرية الليبية 5+5 صدمة شديدة لدى المليشيات المسلحة في #طرا
تم النشر منذُ 44 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك