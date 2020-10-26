رفع حالة القوة القاهرة عن آخر الحقول النفطية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت المؤسسة الوطنية النفط اليوم الإثنين عن انتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية .

المؤسسة أعطيت التعليمات للمشغل شركة مليته بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل النفطي وعودة خام مليته تدريجيًا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القريبة القادمة.

وفي هذا الخصوص، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنقط مصطفى صنع الله “لقد فهم الليبيون أن الحصار كان سلبياً للغاية على حياتهم اليومية وهم يدعمون بقوة عودة الإنتاج على أسس صحيحة” .

صنع الله حث على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالإنتاج، مؤكداً أن المصدر الوحيد الموثوق للإعلان عن كميات الإنتاج المتوقعة يصدر عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة تمشياً مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمة أوبك وأوبك بلس .

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الثلاثاء الماضي عن رفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي بعد إجراء تقييم أمني للوضع في الميناء والحقول المتصلة بعد الاتفاق المبرم بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الذي ينص على استئناف إنتاج وتصدير النفط.