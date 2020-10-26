الوطنية للنفط: انتهاء كافة الاغلاقات بالحقول والموانئ النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي وانتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ النفطية.

وأكدت المؤسسة – في بيان لها على صفحتها الرسمية – إعطاء التعليمات للمشغل شركة مليته بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل النفطي، وعودة خام مليته تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية في الأيام القادمة.

وفي ذات السياق حث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالإنتاج، لافتا أن المصدر الوحيد للإعلان عن كميات الإنتاج هو المؤسسة، تماشيا مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمة ” أوبك” و ” أوبك بلس”.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الجمعة الماضية رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف.

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