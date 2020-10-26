المؤسسة الوطنية تعلن عودة كافة الحقول والموانئ النفطية للعمل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الاثنين، عن عودة كافة الحقول والموانئ النفطية للعمل عقب رفع القوة القاهرة عن حقل الفيل جنوب غرب البلاد.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، على انتهاء الاغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية، حيث اعطيت التعليمات لشركة مليته بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل النفطي وعودة خام مليته تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القريبة القادمة.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله في البيان، إن الليبيين فهموا أن الحصار كان سلبياً للغاية على حياتهم اليومية وهم يدعمون بقوة عودة الإنتاج على أسس صحيحة.

وأضاف صنع الله بأن المصدر الوحيد الموثوق للإعلان عن كميات الإنتاج المتوقعة يصدر عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط تمشياً مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمة أوبك وأوبك بلس، وفق البيان الصادر.

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