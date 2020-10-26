اقتصاد

“معيتيق” يرحب بإعادة عمل كافة الحقول النفطية ويدعو إلى معالجة سعر الصرف على مبيعات النقد الأجنبي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “أحمد معيتيق” اليوم الاثنين باستئناف عمل كافة الحقول والموانئ النفطية، الذي يمثل ركيزة كبيرة للاقتصاد الليبي لاستئناف مشاريع التنمية “بحسب تعبيره”.

كما دعا “معيتيق” خلال بيان له عبر صفحته الرسمية “بالفيسبوك” إلى استئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة سعر الصرف سواء على مبيعات النقد الأجنبي او الأغراض الشخصية والتجارية، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في توفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية، ومعالجة أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • الشعب يريد 1 دولار = 1.30 كيف ماكان واللي عندا ديوان على الخزينة ايرد الفلوس يلي خنبهن من الدولة مش يحطهن على صبلت المواطن يقعد ايسلك فيهن عشرات الاسنين لقدام

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