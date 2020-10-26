“معيتيق” يرحب بإعادة عمل كافة الحقول النفطية ويدعو إلى معالجة سعر الصرف على مبيعات النقد الأجنبي

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “أحمد معيتيق” اليوم الاثنين باستئناف عمل كافة الحقول والموانئ النفطية، الذي يمثل ركيزة كبيرة للاقتصاد الليبي لاستئناف مشاريع التنمية “بحسب تعبيره”.

كما دعا “معيتيق” خلال بيان له عبر صفحته الرسمية “بالفيسبوك” إلى استئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة سعر الصرف سواء على مبيعات النقد الأجنبي او الأغراض الشخصية والتجارية، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في توفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية، ومعالجة أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية.

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