أسعار النفط تتراجع بنسبة 3% مع تزايد إصابات كورونا

انخفضت أسعار النفط العالمية مع بداية افتتاح تعاملات، اليوم الاثنين، بنسبة 3%، في الوقت الذي تزداد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا بالارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي يثير المخاوف بانخفاض الطلب على الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا 40 دولارا و52 سنتا للبرميل، وبالمقابل هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا و28 سنتا للبرميل مسجلة 38 دولارا و57 سنتا للبرميل.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت اليوم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل وبذلك تكون قد أنهت جميع إغلاقات الحقول والموانئ الليبية.

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