اقتصاد

ميناءا السدرة والزاوية يستعدان لشحن كميات من النفط الخام

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء السدرة النفطي الناقلة نيسوس سيريفوس التي ترفع علم ايسلندا، وذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن ميناءي السدرة وراس لانوف.

وأفادت إدارة الميناء عبر منصتها الرسمية بأن الناقلة ستشحن قرابة 630 ألف لتر من النفط، وفي غضون ذلك أعلنت إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط استقبال ميناء الزاوية لناقلة النفط اجينا نابوليتي التي رست على المرسى رقم 3 وشرعت بشحن حمولتها المقدرة 630 ألف برميل من خام الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

يشار إلى أن شركة الزاوية لتكرير النفط قامت في وقت سابق بعملية صيانة جزئية للمرسى رقم 3 لضمان سير العمليات بميناء الزاوية النفطي وفق أفضل الظروف التشغيلية، وفي ظل استعدادها لاستئناف تصدير النفط الخام من مينائها لصالح شركة أكاكوس للعمليات النفطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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