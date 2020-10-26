الحديد والصلب تُعيد تشغيل محطة الغاز المسال لسد احتياجات مصانع الشركة

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الاثنين، عن إعادة فتح محطة الغاز المسال لسد احتياجات مصانع الشركة من الغاز المستعمل في عمليات القطع واللحام.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن المحطة تعتبر من أهم ركائز الشركة منذ افتتاحها، حيث توقفت العمل منذ العام 2004؛ نظراً لبعض المشاكل والعراقيل الفنية التي تغلب عليها مجموعة من المهندسين والفنيين والعمال بهذه المحطة.

وأضاف البيان بأن عمليات إعادة التشغيل شاركت فيها عناصر بشرية مختلفة من المصانع ساهمت في قطع ولحام وتصنيع الأنابيب والمواد المشغلة لهذه المحطة.

وتعتمد المحطة على اثنين من الخزانات الرئيسية سعة الواحد منهما 25 طن من الغاز المسال الذي يتم تعبئته باسطوانات المصانع. وأشار بيان الشركة إلى أن هناك مقترح لإمكانية فتح المجال أمام عمال الشركة لتعبئة الاسطوانات المنزلية، غير أن هذا المقترح لازال لم يُعتمد بشكل نهائي.

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