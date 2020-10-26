مجلس الدولة يُطالب بإيقاف التعامل الاقتصادي مع الشركات الفرنسية

طالب المجلس الأعلى للدولة في طرابلس أمس الأحد من مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني بضرورة بإيقاف التعامل الاقتصادي مع الشركات الفرنسية.

وجاء طلب المجلس ردًا على تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذي هاجم فيها الإسلام والمسلمين ودعم نشر صور مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح بيان مجلس الدولة، بأن على رئاسة الوزراء في طرابلس بإلغاء الاتفاق المتعلق ببيع حصة شركة مارثون أويل الأمريكية لصالح شركة توتال الفرنسية والذي تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار تقريبا.

ودعا المجلس في بيانه الجهاز القضائي للدولة الليبية إلى سرعة البث في الطعن المقدم من قبلهم ضد الاتفاقية المشبوهة.

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