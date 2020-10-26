“الوطنية للنفط” تُصدر أول دليل لقياس النفط الخام والغاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن صدور أول دليل لقياس النفط الخام والغاز ومشتقاتهما، وذلك خلال احتفالها بالذكرى الـ 59 لتدشين أول أنابيب النفط.

وتضمن الاحتفال الذي عقد بقاعة السرير في المقر الرئيسي بالعاصمة طرابلس، تقديم بعض العروض الفنية حول الرؤية الاستراتيجية لتطوير منظومات الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط، حسب معايير التفتيش والقياس العالمية، بالإضافة إلى عرض مرئي قديم مصور عن أهم المحطات التاريخية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، إضافة لعرض مرئي آخر تم تقديمه من قبل المعهد الهولندي للقياس.

من جهته قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة جائحة كورونا في جميع المواقع النفطية برّاً وبحراً، وتوفير جميع الأدوات اللازمة لذلك

وشارك في هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة بالإضافة إلى رؤساء لجان الإدارة بالشركات “الخليج العربي للنفط، وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، والواحة للنفط، والهروج للعمليات النفطية، والزويتينة للنفط، وأكاكوس للعمليات النفطية، ومليتة للنفط والغاز”

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