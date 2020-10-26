اقتصاد المؤقتة تأذن بفتح فرع لشركة بحرينية لإنشاء وصيانة محطات الكهرباء

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة اليوم الاثنين، عن منحها الإذن بفتح فرع خاص بشركة السويدي الكترك لمشروعات نظام القوى والطاقة البحرينية في بنغازى.

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، فإن الشركة مسموح لها بالعمل في مدينة بنغازي في مدة لا تتجاوز السنة الواحدة من تاريخ صدور القرار.

ويقتصر نشاط فرع الشركة على تنفيذ مشروعات تتعلق بإنشاء محطات توليد الكهرباء ومحطات تحويل وتوزيع الكهرباء ونقل الطاقة وأعمال الصيانة المتعلقة بها وصيانة خطوط النقل، بحسب القرار.

وتضمن القرار مجموعة من البنود من بينها إلغاء إذن المزاولة للشركة في حالت انخرطت في أعمال ليس مأذون للفرع به، إضافة إلى إلتزام الشركة بالحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة العمل وفق القوانين في ليبيا.

وشمل أيضا ضرورة إلتزام فرع الشركة بمنح إحدى المناصب العليا كالمدير أونائب المدير لشخص ليبي وتوظيف العمالة المحلية واستخدام آلات محلية للأعمال والمشاريع المزمع إنشائها.

وأشار القرار إلى ضرورة إلتزام الشركة البحرينية بالقوانين والتشريعات المحلية مع وجوب تقديم طلب تمديد مدة عملها قبل ثلاث أشهر من إنتهاء صلاحية إذن المزاولة، إضافة إلى ضرورة إرسال الشركة الأم مبلغ بقيمة 250,000 دينار ليبي للفرع في بنغازى.

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