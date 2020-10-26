الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى منذ 21 عاما

سجلت الليرة التركية اليوم الاثنين أدنى مستوى لها في 21 عاما بعد أن وصلت إلى ثماني ليرات عند الدولار في الوقت الذي ثبت فيه البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس الأسبوع الماضي.

وكانت الليرة التركية قد سجلت أضعف سعر عند إغلاق يوم الجمعة بسبع ليرات وستة وتسعين قرشا مقابل الدولار وبذلك تكون قد فقدت نحو 25 بالمائة من قيمتها أمام الدولار الأميركي.

وما تجدر الإشارة إليه أن التوقعات كانت تشير إلى أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 بالمائة يوم الخميس الماضي، في الوقت الذي تسجل في الليرة أداء ضعيفا بسبب القلق تجاه تضخم مرتفع بالإضافة إلى التناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.

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