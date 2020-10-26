اليابان تُخطط لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر

في تحول لافت لموقف بلاده من قضية تغير المناخ، كشف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن بلاده تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.

وأضاف سوجا في خطاب أمام البرلمان هو الأول منذ توليه المنصب أن الاستجابة لتغير المناخ لم تعد تُشكل قيدًا على النمو الاقتصادي، ويجب اتخاذ تدابير حازمة ضد هذا التغير دون الخوف من أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في الهيكل الصناعي والاقتصاد بصورة تعيق النمو.

وتعد اليابان خامس أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم، وفي الوقت الذي تفكر فيه باتخاذ خطوات لزيادة الطاقة المتجددة، فإنها تطلق أيضا محطات طاقة تعمل بالفحم.

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