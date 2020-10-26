اقتصاد

اليابان تُخطط لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في تحول لافت لموقف بلاده من قضية تغير المناخ، كشف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن بلاده تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.

وأضاف سوجا في خطاب أمام البرلمان هو الأول منذ توليه المنصب أن الاستجابة لتغير المناخ لم تعد تُشكل قيدًا على النمو الاقتصادي، ويجب اتخاذ تدابير حازمة ضد هذا التغير دون الخوف من أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في الهيكل الصناعي والاقتصاد بصورة تعيق النمو.

وتعد اليابان خامس أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم، وفي الوقت الذي تفكر فيه باتخاذ خطوات لزيادة الطاقة المتجددة، فإنها تطلق أيضا محطات طاقة تعمل بالفحم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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