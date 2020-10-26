ريتشارد: نتمنى أن يبقى “السراج” في منصبه لمدة أطول حتى يصبح انتقال السلطة ممكناً

قال السفير الأميركي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” اليوم الاثنين أن مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا أن تتصرف نيابة عن الحكومة الروسية، وأن أنشطتها تساعد في زعزعة الاستقرار في ليبيا.

وأضاف “نورلاند” خلال مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط أنه يأمل ويتوقع أن يبقى في منصب رئيس الوزراء لفترة أطول قليلاً، على حتى يصبح انتقال السلطة هذا ممكناً.

وتابع بالقول: نحن لا ندعم أي طرف في الصراع الليبي، والتحدي الآن هو مساعدة جميع الليبيين، شرقاً وغربا وجنوباً، على تهيئة الظروف لاستعادة سيادتهم وتمهيد الطريق لرحيل جميع القوات الأجنبية المقاتلة.

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