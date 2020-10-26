قسم التحقيقات بمكتب النائب العام يحيل وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات إلى محكمة جنوب طرابلس

كشف مصدر بقسم التحقيقات بمكتب النائب العام لصحيفة صدى الاقتصادية عن احالة وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالوزارة إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس.

المصدر كشف أن التهمة الموجهة إليهما تكمن في احداث عمدي جسيم بالمال العام .

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