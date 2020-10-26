اقتصاد

قسم التحقيقات بمكتب النائب العام يحيل وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات إلى محكمة جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر بقسم التحقيقات بمكتب النائب العام لصحيفة صدى الاقتصادية عن احالة وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالوزارة إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس.

المصدر كشف أن التهمة الموجهة إليهما تكمن في احداث عمدي جسيم بالمال العام .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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