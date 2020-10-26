“الوطنية للنفط” تُحيي الذكرى الـ59 لتدشين أول خط نفط في ليبيا

اختارت المؤسسة الوطنية للنفط قاعة السرير بمقرها الرئيسي في طرابلس، للاحتفاء بالذكرى الـ59 لتدشين أول خطوط لأنابيب النفط في ليبيا سنة 1961 والذي امتد من حقل زلطن إلى ميناء مرسى البريقة.

وافتتح رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، الاحتفال بكلمة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء شركات الخليج العربي وسرت والواحة، والهاروج والزويتينة وأكاكوس ومليته ومديري المكاتب بالمؤسسة، وبالربط عبر الدوائر المغلقة مع كل من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة، وشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي ومعهد القياس الهولندي.

وتضمن الحفل تقديم عروض فنية حول الرؤية الاستراتيجية لتطوير منظومات الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة، حسب معايير التفتيش والقياس العالمية، وعرض مرئي قديم مصور عن أهم المحطات التاريخية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز-“إيسوو” آنذاك- بميناء مرسى البريقة، من تاريخ الـ 25 من أكتوبر 1961م إلى عام 1969، والحقول التابعة لها كحقل زلطن وغيره، إضافة لتقديم عرض مرئي آخر من قبل المعهد الهولندي للقياس.

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