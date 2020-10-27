شركة سرت تبحث مع شركة شلمبرجير الدور الاستراتيجي للشركات النفطية

سرت 27 أكتوبر 2020 (وال) – شهدت قاعة الإدارة الرئيسية الأولى بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، الإثنين، اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولين من شركة سرت وشركة شلمبرجير للخدمات النفطية.

ومن جانبه أثنى رئيس مجلس الإدارة السيد مسعود سليمان موسى، بحسب الصفحة الرسمية للشركة على موقع فيسبوك، على الدور الاستراتيجي لشركة شلمبرجير التى اعتبرها شريكاً وليست شركة خدمية.

من جهته أشاد مدير عمليات M.I SWACO السيد “ياسر سعيد” بحسن الاستقبال والضيافة والنجاح الباهر الذى حققته شركة سرت خلال الفترة الماضية والذي تحققه حالياً على صعيد زيادة إنتاج النفط الخام.

وشرع المدير الفني الإقيلمي اسكتلندا السيد “فيرقسون” في تقديم عرض مرئي عن نشاطات المعالجة الكيميائية لفرع M.I SWACO و تلا ذلك نقاش وحوار موسع بين الحضور.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الموسّع ضم من جانب شركة سرت كل من السيد “فايز النعاس” والسيد “خالد جبالي” عضوي مجلس الإدارة و مدير عام العمليات المكلف السيد “إبراهيم فنوش” ومدير عام المواد المكلف السيد “الشارف بودربالة” ومدير إدارة التصنيع السيد “فضيل عبدالمولى” ومستشار رئيس مجلس الإدارة السيد “عبدالعزيز يوسف” ومراقب الحماية من الـتآكل السيد “صلاح سلاب” ومراقب حقل زلطن السيد “إدريس الزلاوي” ومراقب حقلي الاستقلال والحطيبة السيد “محمد بوجفول” و مقرر لجنة المعالجة الكيميائية بالوكالة السيد “عبدالحميد بوقطيشة وبعض الإخصائيين من مراقبة الحماية من التآكل، ومن جانب شركة شلمبرجير حضر الاجتماع كل من: مدير عمليات M.I SWACO السيد “ياسر سعيد” ورئيس مكتب بنغازي M.I SWACO السيد “وليد بن عامر” والمستشار الفني السيد “مصباح ابولسين”، وعبر تقنية الفيديو حضر الاجتماع مدير عام شلمبرجير فرع ليبيا السيد “نبيل عزوز” ومدير مكتب بنغازي السيد “سراج ابوسنينه” والمدير الفني الاقيلمي-اسكتلندا السيد “فيرقسون”. (وال – سرت) س س

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