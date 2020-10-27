المؤسسة الوطنية تعتمد الحسابات الختامية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الثلاثاء، إنها اعتمدت الحسابات الختامية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفط عن السنوات 2014 إلى 2016.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني الموسع الذي عقد بمقر المؤسسة بمشاركة ممثلين عن ديوان المحاسبة بطرابلس ومجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب بيان للمؤسسة، تناول الاجتماع مراجعقالحسابات الختامية لسنتي 201 و2015 والمعتمدة من ديوان المحاسبة، إضافة إلى سنتي 2016 و2017 المعتمدة من المراجع الخارجي المكلّف من ديوان المحاسبة.

وأشار البيان إلى اعتماد الاجتماع للحسابات الختامية للسنوات المذكورة من طرف الجمعية العمومية للشركة مع التعليق على الاستفسارات والملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمراجع الخارجي.

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