أسعار النفط تستمر في التراجع بعد فتح كافة الحقول النفطية في ليبيا

‎ تراجعت أسعار النفط بشكل متسارع في بداية التعاملات الأسبوعية

‎بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، انتهاء كافة الإغلاقات في الحقول والموانئ النفطية.

وسجل خام” برنت تسليم يناير المقبل” الاثنين انخفاضا، بمقدار دولارا و10 سنتات مقارنة بالجمعة أو 2.60% محققا 40.97 دولارا للبرميل وفقا لوقع “الجزيرة نت”.

واعتبرت ” الجزيرة” في تقريرها أن الارتفاع المتوقع من انتاج ليبيا لمليون برميل يوميا خلال شهر سيربك حسابات تحالف “أوبك بلس” لخفض الانتاج.

وقالت الجزيرة إن ضخ الخام الليبي يأتي في وقت تشهد فيه السوق العالمية انكماش في الطلب على النفط، مع تراجع طلب الاستهلاك، واستمرار ضعف أداء الطيران، وزيادة اصابات فيروس كورونا.

وكشفت الجزيرة أن عودة الانتاج الليبي يفتح الباب أمام التحالف لإعادة النظر في كميات خفض الانتاج الحالية أو المقبلة علم 2021.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الخميس رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل وانهاء كافة الاغلاقات بالحقول والموانئ النفطية.

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