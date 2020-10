هبوط بورصة «وول ستريت» مُتأثرة بإصابات كورونا

تسارعت وتيرة هبوط الأسهم الأمريكية في تعاملات بعد ظهر أمس الاثنين، ويتجه مؤشر “داو جونز” الصناعي لتسجيل أسوأ يوم له في أكثر من 7 أسابيع.

وأثارت قفزة الإصابات بفيروس كورونا والمأزق السياسي بشأن مشروع قانون التحفيز المالي الأمريكي الشكوك في مصير تعافي الاقتصاد.

وجاءت أسهم الشركات المرتبطة بالسفر وشركات الطاقة والشركات الصناعية والبنوك بين أكبر الخاسرين.

وهوى المؤشر “داو جونز” حوالي 3%، بينما تراجع المؤشران “ستاندر آند بورز 500″، و”ناسداك” المجمع، أكثر من 2% حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

