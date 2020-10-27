ليبيا: إنتاج النفط يرتفع إلى 870 ألف برميل يومياً

كشفت مصادر من المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، أن الانتاج من إلى 870 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع ارتفاع الانتاج إلى مليون برميل خلال شهر نوفمبر المقبل.

واكد المصدر في تصريح لــموقع العربي الجديد، أن عمليات التصدير للنفط المخزن بدأت من ميناء السدرة وميناء رأس لانوف وميناء الزاوية.

وفي سياق متصل قال الخبير النفطي محمد أحمد، إن إنتاج ليبيا من النفط بدأ في الانتعاش ويحتاج إلى المزيد من الأموال حتى يعود إلى المستويات الطبيعية لإنتاج 1.5 مليون برميل خلال الربع الأول من العام المقبل.

يذكر ان المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الاثنين، الانتهاء الشامل للإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية.

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