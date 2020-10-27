الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي تعتمد الحسابات الختامية لسنة 2011

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الاثنين اجتماعا مع الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي المساهمة “ناجيكو”، وذلك بحضور “مصطفى صنع الله” ، رئيس الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية العمومية “بالقاسم شنقير”، “العماري محمد” ، “جادالله العوكلي”، ورئيس لجنة الإدارة المكلّف “عيسى عريبي”.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، وعرض تقرير ديوان المحاسبة المتعلّق بالميزانية العامة للشركة للعام 2011، كما تم الرد على الملاحظات الواردة بالتقرير من قبل “عيسى عريبي” رئيس لجنة الإدارة المكلف لشركة شمال أفريقيا.

وخلص الاجتماع اعتماد الحسابات الختامية لسنة 2011 من قبل الجمعية العمومية للشركة.

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