اقتصاد

قطاع السياحة التونسي “على فراش الموت” بسبب كورونا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير السياحة التونسي، الحبيب عمار، في جلسة استماع في البرلمان، إن القطاع السياحي في تونس يقترب من الانهيار في ظل التقلص الحاد لعدد الوافدين والعائدات المالية.
وأوضح عمار أنه من المتوقع تسجيل تراجع في العائدات بنسبة 66 في المائة، وفي عدد الوافدين بنسبة 79 في المائة طوال العام الحالي.

وفي الفترة ما بين يوليو وسبتمبر تراجع عدد الوافدين بنسبة بلغت 88 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها في 2019، كما سبب الوضع الحالي في فقدان نحو 50 ألف فرصة عمل، ما يمثل 13 في المائة من نسبة العمال في هذا القطاع المشغل إجمالاً لقرابة 400 ألف عامل، إلى جانب إغلاق عديد من المؤسسات السياحية.

يشار إلى أن قطاع السياحة في تونس يمثل 14 في المائة من الناتج المحلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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