بعد خسائر قوية.. أسعار النفط ترتفع بحذر

صعدت أسعار النفط العالمية بعد الخسائر التي منيت بها في الفترة الماضية، غير أن هذا الارتفاع لم يغير معنويات السوق التي لا تزال ضعيفة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الأمر الذي من شأنه أن يزيد المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مع بداية افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا 40.88 دولار للبرميل مرتفعة 42 سنتا للبرميل، أي ما يعادل 1%، وبالمقابل صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1% هي الأخرى إلى 38.93 دولار للبرميل بارتفاع 37 سنتا للبرميل.

يذكر أن الخامين القياسيين سجلا أمس الاثنين انخفاضا بأكثر من 3%، في الوقت الذي أعلنت فيه المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الموانئ والحقول النفطية.

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