صنع لله يبحث الحسابات الختامية لشركة “البحر الأبيض” للخدمات النفطية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية، رفقة أعضاء الجمعية العمومية، الحسابات الختامية لسنتي 2014-2015، والمعتمدة من ديوان المحاسبة، إضافة لسنتي 2016-2017 المعتمدة من المراجع الخارجي المكلّف من ديوان المحاسبة.

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية، والمديرون والمختصون بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ومندوبون عن ديوان المحاسبة، الرد على الاستفسارات والملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمراجع الخارجي.

وخلص الاجتماع الذي عقد بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بقاعة الانتصار بطرابلس إلى ااعتماد الحسابات الختامية للسنوات المذكورة أعلاه من طرف الجمعية العمومية للشركة.

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