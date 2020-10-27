شركة الواحة تبحث مستقبل الإنتاج بعد رفع القوة القاهرة

ناقش رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط، أحمد عبد الله عمار مستقبل الإنتاج ومشاريع الشركة بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات الشركة واستئناف عمليات التزويد والشحن.

وطرح الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة وبحضور كلّ من عضو لجنة الإدارة ورئيس لجنة العطاءات ومديري الإدارات، إمكانية توفير قطع الغيار اللازمة والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بعودة الإنتاج والوضع في الحقول والميناء خصوصا بعد توقف الإنتاج لمدة طويلة والآثار الناجمة عن هذا التوقف.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير لجنة الطوارئ المشكلة من رئيس لجنة الإدارة لزيارة الحقول والميناء والمحطات التابعة لها وذلك للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة في تلك المواقع فيما يتعلق بمجابهة فيروس كورونا، مع التشديد على اتباع تعليمات وإرشادات لجان مكافحة جائحة فيروس كورونا.

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