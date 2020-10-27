إيداع مرتبات شهر أكتوبر لفرع الضمان الاجتماعي بالمنطقة الغربية

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي فرع المنطقة الغربية اليوم الثلاثاء، عن إيداعه لمرتبات موظفي التقاعد في المصارف التجارية بالمنطقة.

وأوضح الصندوق في بيان، بأن إنتهاء عملية إعداد مرتبات ومعاشات المتقاعدين والموظفين عن شهر أكتوبر من العام 2020، قبل تسليمها لمكاتب الخدمات الضمانية التابعة للفرع وإيداعها بالمصارف.

وكان الصندوق أشار في وقت سابق إلى استقرار أوضاعه المالية مع استعداده لإعداد الميزانية التقديرية للعام الجاري، رغم الصعوبات التي يواجهها مع جائحة كورونا تمثلت في تقليص عدد الموظفين وإغلاق بعض المكاتب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية