زيادة كميات الوقود المخصصة لمدن الجبل الغربي والمنطقتين الوسطى والغربية

أكد رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز المشكلة من المجلس الرئاسي العميد محمد فتح الله، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء مع شركات الخدمات النفطية على ضرورة تكثيف الجهود للحد من ظاهرة تجارة الوقود والغاز في السوق الموازي في كل المناطق لضمان وصوله للمواطنين بما يكفي احتياجاتهم اليومية، وتنظيم عمل محطات التوزيع.

وشارك في الاجتماع مديري إدارات العمليات بشركات الراحلة وليبيا للنفط والشرارة وشركة الطرق السريعة، إضافة إلى مندوب عن نقابة محطات توزيع الوقود وعضو لجنة أزمة الوقود والغاز بالمجلس الرئاسي.

ووفق بيان لرئاسة الوزراء، تناول الاجتماع العمل على حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق توزيع الوقود على بعض المحطات خارج العاصمة طرابلس، لاسيما مدن الجبل الغربي والمنطقتين الغربية والوسطى وزيادة الكميات المخصصة لها.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على ضرورة الاستمرار في نفس الوثيرة التي اشتغلت بها اللجنة طيلة الأشهر الماضية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

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