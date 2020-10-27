بلديات المؤقتة تبحث تفعيل قانون “الإدارة المحلية” مطلع نوفمبر القادم

قال عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، إنهم يحاولون إقامة مؤتمر يجمع عمداء البلديات التابعة للحكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية والمناطق الأخرى شهر نوفمبر القادم مع وزارتي المالية والحكم المحلي.

وأوضح بوالخطابية في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن هناك تنسيق يجري بين البلديات والحكومة لإقامة مؤتمر بمدينة طبرق حول قانون الإدارة المحلية تشارك فيه وزارة المالية والتخطيط ووزارة الحكم المحلي.

وكان عمداء بلديات برقة عقدوا اجتماعًا موسعًا في مدينة المرج أمس الاثنين، رحبوا من خلاله بمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحوار السياسي بين الأطراف، إضافة إلى اشارتهم لضرورة تفعيل الإدارة المحلية هناك.

وأضاف عميد طبرق بأن المؤتمر سيبحث تفعيل قانون 59 الخاص بالإدارة المحلية حتى تتمكن البلديات من الحصول على جميع الصلاحيات التي منحها القانون.

وكانت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس عبر وزارة المالية قررت تفعيل القانون بالسماح للبلديات بفتح حسابات للإيراد المحلي من أجل الاستثمار والتنمية، إضافة إلى صلاحيات أخرى تضمنها القرار.

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