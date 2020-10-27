العملات الاجنبية والذهب تواصل الصعود مقابل الدينار الليبي.. أخـر الاسعار

استمر سعر الدولار الامريكي واليورو والذهب على حالة الصعود مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 27-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.26 و6.27 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.29 دينار

اليورو = 7.35 دينار

الجنية الإسترليني 7.96 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.25 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 277 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 323 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 369.3 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.65 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.60 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.10 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.05 دينار “مصرف الجمهورية”.

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