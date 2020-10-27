مركز الرقابة يكشف عن كوارث بمصحة “المواساة”.. ومصادر تؤكد أن مالك المصحة وزير الصحة المكلف

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الثلاثاء عن قيام قسم الرقابة الداخلية بطرابلس رفقة نقطة الحرس البلدي في جولة رقابية تفتيشية استهدفت مصحة المواساة للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والقياسية.

وأضاف الرقابة خلال بيان لها أنه اكتشف وجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل مخزن المصحة، ووجود مستلزمات طبية في قسم الاسعاف منتهية الصلاحية، إضافة إلى أن حجرة التعقيم غير مطابقة للمواصفات الصحية من حيث النظافة العامة، ووجود أدوات جراحية متهالكة داخل غرفة العمليات

كشف المركز أن غرفة العلاج الطبيعي بالمصحة غير مطابقة للاشتراطات الصحية من حيث الإضاءة والتهوية، ووجود أدوات ومعدات طبية متهالكة داخل صالة العلاج الطبيعي، مبينا أن النظافة داخل المختبر غير جيدة مع وجود أجهزة متهالكه وظاهر عليها أثار الصدأ، وغرفة العناية غير نظيفة ولا تتطابق مع المعايير الصحية.

كما سجل مركز الرقابة أن الترخيص التجاري منتهي الصلاحية، وأُذونات المزاولة غير موجودة لدى العناصر الطبية والطبية المساعدة لدى البعض منهم، ولا يوجد ترخيص طبي للمصحة أثناء الزيارة، إضافةً لوجود عناصر طبية وافدة لا توجد أُذونات مزاولة لها.

وأشار أيضا إلى أن مخزن الأغذية غير مطابق للاشتراطات الصحية والقياسية من حيث النظافة والترتيب، ووجود أغذية لا توجد بها بيانات توضيحية “تاريخ الإنتاج و الانتهاء”، ووجود مواد غذائية تحتاج للتبريد خارج الثلاجة ووجود أغذية منتهية الصلاحية

وأكد المركز ضمن بيانه أنه قد تم إحالة تقرير مفتشي الرقابة للنيابة العامة وتم قفلها من قبل الأجهزة الضبطية بالحرس البلدي.

وكشف مصدر بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية لصحيفة صدى الاقتصادية أن مالك مصحة المواساة هو وزير الصحة المكلف “خليفة البكوش”.

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