توصيات اقتصادية مُهمة ل”مؤتمر الجنوب” المنعقد في طرابلس

أصدر المؤتمر التشاوري المنعقد في طرابلس أمس الثلاثاء حول مواجهة التحديات وتمكين الكفاءات للمرحلة القادمة للمنطقة الجنوبية مجموعة من التوصيات الاقتصادية.

وفي بيان صادر عن مجلس النواب المنظم للحدث، خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات والرؤى من المتوقع أن يطالب بها الجنوب لوضعها بموضع التنفيذ في قادم الأيام.

وبحسب البيان فإن من بين أبرز التوصيات العمل على تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية الجنوب، دعم البلديات مادياً ومنحها المزيد من الصلاحيات وإنشاء محطة لتكرير النفط في حقل الشرارة، إضافة إلى استكمال المشاريع الخدمية المتوقفة كمحطة “أوباري” الغازية، ودعم قطاع الزراعة في الجنوب وفتح قنوات تسويق مع الدول المجاورة.

وأشار البيان إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والتطرف وتجارة الأسلحة والمخدرات والتهريب، إضافة إلى تأمين الحدود والمنافذ البرية والسيطرة عليها وتنظيم عملها وتشغيل المطارات للنقل والشحن، من التوصيات الرئيسية التي توصل إليها المجتمعون.

ووفق بيان مجلس النواب، حظي المؤتمر بمشاركة واسعة من كافة الفعاليات بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى الخروج بتوصيات تمثل رؤية أهل الجنوب وتلبي تطلعاتهم في عدة جوانب سياسياً وأمنياً واقتصاديًا.

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