من بينها تحطم سفينة… حوادث بحرية بمينائي طرابلس ومصراتة نتيجة العاصفة

قالت إدارة ميناء طرابلس البحري في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إن العاصفة التي شهدتها العاصمة ومدن أخرى غربية ووصلت سرعتها إلى 25 عقدة تسببت في أضرار جسيمة بالميناء من بينها جنوح السفينة Lady Haloum.

وأوضحت الإدارة في بيان، بأن العاصفة أسفرت عن سقوط بعض الحاويات في الساحات وكذلك حاويات فارغة في حوض الميناء أثناء عملية الشحن، إضافة إلى جنوح السفينه التي كانت محملة بالحاويات والمتواجدة بمنطقة المخطاف نتيجة اصتدامها بحاجز الأمواج مما أدى إلى دخول المياه لغرفة محركات السفينة.

وتعرض ميناء مصراتة البحري لعدد من الحوادث تمثلت في تقطع حبال ربط سفينة رورو العملاقة مما أدى لحشر قاطرتين بينها وبين الرصيف، حيث تتسبب الحادث في غرق القاطرة جنات.

وقال مسؤول الإعلام بالمنطقة الحرة مصراتة علاءالدين بابا لصحيفة صدى الاقتصادية، إن الأضرار المادية ليس كبيرة على الرغم من غرق إحدى القاطرات، بينما أكد عدم وجود إصابات بشرية أو مفقودين نتيجة الدمار الذي خلفته العاصفة في الميناء.

وأضاف بأنهم اتخذوا كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في المنطقة الحرة لتفادي وقوع خسائر أخرى في حال تكررت العاصفة، إضافة إلى عودة العمل في المنطقة كما في السابق.

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