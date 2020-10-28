“بلومبرغ”: إنتاج النفط في ليبيا وصل إلى علامة فارقة خلال أسبوع

قالت وكالة “بلومبرغ”، في تقرير حديث نشرته، إن إنتاج النفط في ليبيا وصل إلى علامة فارقة خلال الأسبوع الماضي، مع إعادة فتح آخر حقولها النفطية وموانئها؛ التي كانت قد أغلقت منذ مطلع يوليو الماضي.

وذكرت الوكالة أن إنتاج النفط الخام اليومي ارتفع من أقل من 100 ألف برميل في أوائل سبتمبر إلى أكثر من 700 ألف، حتى يوم الثلاثاء.

وكانت “بلومبيرغ”، قد نشرت منذ أيام تقريرًا توقعت فيه، مستقبل إنتاج النفط في ليبيا، وقالت إن العودة السريعة وارتفاع الإنتاج للنفط الليبي جاءت أسرع من المتوقع.

وأضافت أن الاستئناف السريع لإنتاج النفط الليبي بعد الهدنة أدى إلى زيادة الضغط على أسعار الخام، حيثُ هبط خام برنت 1.6% إلى 41.77 دولار للبرميل مع جلسة إغلاق يوم الجمعة يواصل انخفاضه في 2020 إلى 37%.

وتوقعت “بلومبيرغ” أنه إذا ارتفع إنتاج ليبيا اليومي إلى مليون برميل بالسرعة التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط، فستجعل مهمة “أوبك +”، التي تحاول كبح الإمدادات ودعم الأسعار، أكثر صعوبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية