تشكيل لجنة لمتابعة سفينة “ليدي حلوم” الجانحة بميناء طرابلس

كشف مصدر يعمل في ميناء طرابلس في تصريح لـ218 عن قيام وزارة المواصلات بتشكيل لجنة أزمة لمتابعة ملف جنوح السفينة “ليدي حلوم” في منطقة المخطاف، مكونة من ممثلين عن الوزارة ومن مصلحة الموانئ وإدارة ميناء طرابلس ووزارة الصحة.

وأضاف المصدر أن فرق الإنقاذ شرعت فور جنوح السفينة التجارية مساء أمس بالعمل على إخلاء الطاقم المكون من 15 فردا بقي 5 منهم على ظهر الباخرة من أجل متابعة الوضع الفني وتسرب المياه التي دخل جزء كبير منها إلى منطقة المحركات.

وكانت منطقة الميناء قد مرت بعاصفة جوية أدت لحالات سقوط لحاويات في ساحة الميناء الرئيسية دون أضرار بشرية فيما لم تصدر أي بيانات رسمية بشأن الخسائر المادية وما زالت عمليات

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