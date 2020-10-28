مصلحة المطارات بالمؤقتة تبحث استئناف مشروع مهبط مطار الكفرة

بحث المسؤلون عن مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء، استئناف العمل بمشروع إعادة تأهيل مطار الكفرة الدولي خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المصلحة مع شركة مسار المعمار للمقاولات العامة والبنية التحتية، المتعاقد معها على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة.

ووفق بيان من المصلحة، توصل الاجتماع لاتفاق على استئناف العمل بالمشروع مع تقديم المفوض العام للشركة المستندات التي تبرر التأخير في تنفيذ المشروع وأهمها توريد المواد من الخارج والتي ستصل في وقت قريب عبر ميناء بنغازي.

وأشار البيان إلى تأكيد المصلحة على ضرورة السرعة في تنفيذ المشروع؛ لاستئناف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار الكفرة، خاصة مع ورود ملاحظات من الطيران المدني والشركات الناقلة لسوء حالة المهبط المستخدم حاليًا بدل المهبط الرئيس التي توقفت أعمال صيانته منذ العام 2012.

ومن المتوقع أن تتم مخاطبة الطيران المدني لإصدار إعلان طيارين NOTAM لإيقاف الحركة الجوية حتى الإنتهاء من أعمال الصيانة للمهبط الفترة المقبلة.

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